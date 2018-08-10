В Ростове поезд насмерть сбил мужчину

Ростовская область

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На железнодорожном перегоне Ростов — Товарный — Зоосад 10 августа поезд насмерть сбил 58-летнего мужчину

Мужчину сбил пассажирский поезд Анапа — Казань, сообщает пресс‑служба Южного следственного управления на транспорте. По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути перед движущимся поездом.

Локомотивная бригада поезда подавала звуковые сигналы, но мужчина ускорился и побежал через пути. Его задел поезд. Мужчина получил смертельные травмы. По факту проводят проверку.

Как писали Юга.ру, в Ростовской области задержали поезда из-за возгорания локомотива.

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