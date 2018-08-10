ЦСИ «Типография» в Краснодаре проводит набор на курс «Детская лаборатория творчества»

Краснодарский край

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Краснодарский центр современного искусства «Типография» проводит набор на образовательный курс «Детская лаборатория творчества»

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Программа поделена на три блока, каждый состоит из трех занятий. Детям от 6 до 14 лет предлагается пройти курс, в рамках которого они научатся цианотипии (ручной печати фотографий), смогут при помощи цветовых, световых и композиционных решений создавать свой натюрморт, послушают лекцию по обработке и цветокоррекции фотографий и создадут фотокнигу. Продолжительность курса — с 9 по 23 сентября. Все преподаватели — практикующие специалисты: Яна Васильева, Денис Яковлев и Эльдар Ганеев.

Занятия начинаются в 12:00. Продолжительность каждого — три часа. Записаться можно по телефону +7 (988) 153-53-15 или почте
tatyana.ccatypography@gmail.com.

Подробности курса по ссылке.

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