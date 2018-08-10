ЦСИ «Типография» в Краснодаре проводит набор на курс «Детская лаборатория творчества»

Краснодарский центр современного искусства «Типография» проводит набор на образовательный курс «Детская лаборатория творчества»

Программа поделена на три блока, каждый состоит из трех занятий. Детям от 6 до 14 лет предлагается пройти курс, в рамках которого они научатся цианотипии (ручной печати фотографий), смогут при помощи цветовых, световых и композиционных решений создавать свой натюрморт, послушают лекцию по обработке и цветокоррекции фотографий и создадут фотокнигу. Продолжительность курса — с 9 по 23 сентября. Все преподаватели — практикующие специалисты: Яна Васильева, Денис Яковлев и Эльдар Ганеев.

Занятия начинаются в 12:00. Продолжительность каждого — три часа. Записаться можно по телефону +7 (988) 153-53-15 или почте

tatyana.ccatypography@gmail.com.

Подробности курса по ссылке.