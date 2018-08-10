На Ставрополье в озере утонул мальчик, СК завел дело на его мать

Ставропольский край

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В Пятигорске женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности своему семилетнему сыну

По версии следствия, 10 июля женщина с сыном и другими родственниками отдыхали на пляже Новопятигорского озера в Пятигорске. Мальчик, оставшись без присмотра матери, зашел в запретную для купания зону. Из-за того, что берег был скользким и крутым, ребенок утонул.

Против 27-летней женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Проводятся следственные действия, расследование продолжается.

Как сообщали Юга.ру, 4 июля в Кочубеевском районе Ставрополья в водоеме утонул двухлетний мальчик.

Дети Пятигорск Ставрополь
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