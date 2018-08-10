На Кубани троих экс-полицейских поймали на взяточничестве

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре Следственный комитет закончил расследование и передал в суд дело о взяточничестве в отношении трех бывших сотрудников полиции

Трое бывших сотрудников МВД обвиняются по ч. 2 ст. 290 УК РФ (Получение взятки), ч. 1 ст. 291.2 К РФ (Мелкое взяточничество), ч. 2 ст. 291 УК РФ (Дача взятки).

По версии следствия, 28 июня 2017 года замначальнику контрольно-методического управления за попустительство по службе передал 50 тыс. рублей начальник одного из отделов полиции Сочи. В тот же день к замначальнику управления обратился его подчиненный, который передал 4 тыс. рублей за предоставление статистических карточек о ходе расследования уголовных дел передал его подчиненный. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Замначальника контрольно-методического управления заключили под стражу. В отношение двух других фигурантов дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали, что на Кубани за взятку 2 млн рублей осудили сотрудников следственного комитета.

Взятка Полиция Правосудие Следственный комитет Суд
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кубани троих экс-полицейских поймали на взяточничестве
Поезда смогут ходить по Крымскому мосту со скоростью 120 км/ч
В Каспийске улицу Мира предложили назвать именем Сталина
Футболист «Краснодара» Ари перестал считаться легионером в чемпионате России
В Лабинском районе пропала 13-летняя девочка
В выходные на Кубани будет дождливо

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале