В Ростове закрыли уголовное дело в отношении стритрейсерши, которая насмерть сбила мужчину

В Ростове-на-Дону закрыли уголовное дело в отношении Юлии Анисивой, которая в октябре 2017 года на своем Audi R8 насмерть сбила мужчину

Уголовное дело было заведено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» в отношении Юлии Анисивой. На своей машине она насмерть сбила на проспекте Шолохова мужчину, переходящего дорогу в неположенном месте. Согласно заключениям экспертов Анисова не нарушала правила дорожного движения и двигалась с допустимой скоростью.

«Была проведена автотехническая экспертиза, которая показала, что водитель не располагала технической возможностью остановить транспортное средство при обнаружении пешехода на проезжей части», — говорится в официальном комментарии ГУ МВД России по Ростовской области, которое цитирует портал Don24.

В пресс-службе ГУ МВД пояснили, что возможности определить скорость автомобиля не было. На участке дороги, где случилось ДТП, не установлены камеры видеонаблюдения. Единственное видео смогла записать камера, которая снимала клип. Однако полицейские не могут ориентироваться на эту запись. В таких случаях во время экспертизы специалисты делают все расчеты исходя из скорости 60 км/ч. Отмечается, что в этом случае пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Он появился перед машиной неожиданно и затормозить водитель не успела бы даже при нормативной скорости.

Юлия Анисова известна среди стритрейсеров. Один из федеральных каналов посвятил теме этого ДТП передачу. Во время эфира Анисова на коленях просила прощения у матери погибшего Александра Шамова.

Как писали Юга.ру, с 2015 года Анисову 54 раза привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Большинство из них связаны с превышением установленной скорости движения.