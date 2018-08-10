На Ставрополье за кражу 85 млн рублей пять человек получили условные сроки
Прокуратура Промышленного района Ставрополя обжаловала приговор суда, давшего условный срок за кражу более 85 млн рублей
Следствие установило, что одна из подсудимых, являясь директором ООО, знала о порядке предоставления кредитов банками и предъявляемых требованиях к показателям финансового положения. Она помогла своим сообщникам подделать документы для получения кредитов.
В течение 2013 года преступники похитили 85 млн 433 тыс. 705 рублей.
Суд приговорил пять человек к срокам от трех до четырех лет условно. Ущерб подсудимые не возместили. Женщина, подделывавшая все документы, так и осталась директором фирмы, на которую незаконно оформляла кредиты, сообщает пресс-служба прокуратуры Промышленного района Ставрополя.
Прокуратура обжаловала приговор суда. В пресс-службе отметили, что в июле тот же суд приговорил мужчину к двум годам тюрьмы за кражу мобильного телефона стоимостью 20 тыс. рублей. В августе за кражу 5 тыс. рублей еще одного мужчину приговорили к одному году лишения свободы.
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