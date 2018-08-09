В Краснодаре из-за ремонта путей на Садовой изменят маршрут шести трамваев и двух троллейбусов

Из-за ремонтных работ на перекрестке улиц Северной и Садовой в Краснодаре в вечернее и утреннее время изменится схема движения шести трамвайных и двух троллейбусных маршрутов

Вечером 10 августа на этом перекрестке начнется перекладка трамвайного полотна, работы будут вестись в ночное время. Поэтому каждый день с 10 по 15 августа с 21 часа до 5:30 следующего утра будет действовать временная схема движения трамваев № 2, 3, 15, 20, 21, 22 и троллейбусов № 12 и 13, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Трамваи № 2 ул. Декабристов — ул. Индустриальная с 22:10 от конечной остановки на ул. Индустриальной будут следовать до кольца на пересечении улиц 40-летия Победы и Колхозной. Обратно — по Коммунаров до вокзала Краснодар-I и далее — в Западное депо.

Трамваи № 3 Западное депо — ул. Декабристов в будни — 10,13,14 и 15 августа с 21:10 и в выходные — 11 и 12 августа с 21:25 от Западного депо будут следовать обычным маршрутом до Коммунаров, затем — до Гоголя, далее на Железнодорожной повернут на Дмитриевскую дамбу и далее проследуют по Горького к Западному депо. Последний рейс от Декабристов в будни отправится в 21:45, а в выходные в 21:27; от Западного депо в будни — в 20:54, в выходные в 21:01.

Трамваи № 15 Краснодар-I — ул. Солнечная изменят схему движения только в выходные, 11 и 12 августа. С 21:45 от вокзала трамвай пойдет до кольца на ул. 40-летия Победы, обратно — по Коммунаров до вокзала и далее в Западное депо.

Трамваи № 20 Хладокомбинат — ул. Декабристов будут следовать по Клинической до Колхозной через Офицерскую по Коммунаров, с поворотом на Гоголя к Железнодорожной и далее по своему маршруту до конечной или в депо. Изменения будут действовать с 22:00 в будни и с 22:10 в выходные при отправлении от Декабристов и в 21:40 в будни и с 21:50 в выходные от Хладокомбината.

Трамваи № 21 Юбилейный мкр — ул. Солнечная в будни с 21:35 и в выходные с 21:41 из ЮМР проследуют до Индустриальной и далее в Западное депо. С ул. Солнечной с 22:00 будут следовать по Коммунаров на вокзал и далее — в Западное депо. Последний трамвай по полному маршруту с ЮМР отправится в 21:07, от Солнечной — в 21:40.

Трамваи № 22 ул. Димитрова — ул. Солнечная поменяют схему движения только в будни. Вагоны от Димитрова проследуют с 21:36 по Железнодорожной до выхода к вокзалу, далее по Гоголя через Коммунаров к Островского и выйдет на привычный маршрут по Московской. В обратном направлении — с 21:50. Последний рейс 22-го трамвая отправится по маршруту от Солнечной в 21:25, от Димитрова — в 21:19.

Вечером 10 и 11 августа троллейбусы № 12 Стадион «Кубань» — ул. им. Дмитрия Благоева с 21:55 от стадиона поедут по Северной и Ялтинской. С 22:35 — к депо № 2. Троллейбус № 13 ул. им. Дмитрия Благоева — Бальнеолечебница с 22:00 из ГМР проследует до стадиона «Кубань».

С 21:30 12 августа троллейбусы № 12 из ГМР будут следовать только до Центрального колхозного рынка, № 13 с 20:55 — до стадиона «Кубань».

В будни с 13 по 15 августа троллейбусы № 12 до ЦКР будут следовать с 21:15, № 13 с 20:35 поедут из ГМР до кинотеатра «Аврора», с 21:00 — до стадиона «Кубань».

Уточнить информацию о движении общественного транспорта можно круглосуточно по телефону горячей линии МУП «КТТУ» — 262-51-15.

Также с 10 по 16 августа в районе перекрестка Северной и Садовой будет изменена организация движения. С 22 до 5 часов для проезда будут открыты три полосы движения из шести по Северной.