В Дагестане два подростка попали в больницу после удара током на крыше поезда

На железнодорожной станции в селе Новокаякент в Дагестане два подростка получили ожоги, пытаясь залезть на крышу зерновоза

Инцидент произошел около 18 часов 8 августа.

«По версии следствия, 13-летний и 14-летний подростки прогуливались по территории станции. Увидев на третьем пути вагон-зерновоз, они поднялись на переходную площадку вагона, а при попытке подняться оттуда на крышу зерновоза произошло травмирование их высоковольтным электрическим током», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Оба парня получили ожоги лица и тела различной степени, одного госпиталазировали в ожоговый центр ЦРБ Махачкалы, другого — в реанимационное отделение ЦРБ поселка Каякент. Один из подростков находится в крайне тяжелом состоянии.

По предварительным данным, один из мальчиков живет в Астрахани, другой — в поселке Елань Волгоградской области. В Дагестан они приехали в гости к родственникам.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.