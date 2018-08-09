На Ставрополье мужчину насмерть сбил поезд

В Андроповском районе Ставропольского края 35-летний мужчина погиб под колесами поезда

Инцидент произошел поздно вечером 7 августа на железнодорожной станции Курсавка. Под поезд попал житель хутора Веселый Ипатовского района.

«По предварительным данным, причиной трагедии стала личная неосторожность пострадавшего, который переходил железнодорожные пути в непосредственной близости перед движущимся поездом сообщением Кисловодск — Москва. Он получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия», -сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В ведомстве напомнили, что для остановки поезда, движущегося со скоростью 60-70 км/ч, необходимо 600-700 метров. Масса локомотива превышает 500 тонн, а грузового состава — 5 тыс. тонн.