В Анапе отключат воду до утра 10 августа после аварии на водоводе

В Анапе с 17 часов 9 августа временно ограничат водоснабжение

Под ограничение попадут многоквартирные дома в 12-м и 3-м микрорайонах, а также часть города от района Центрального рынка в сторону Супсеха: все домовладения, расположенные на возвышенности.

«Это временная мера, продиктована она необходимостью наполнить резервуары чистой воды. Водоснабжение в полном объеме восстановят в 7:00 10 августа. Будут ли еще вводиться ограничения, покажет сегодняшняя ночь: если удастся наполнить резервуары, то таких мер не потребуется», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Как сообщали Юга.ру, авария на магистральном водоводе в Анапе произошла рано утром 8 августа. Из-за этого пришлось снизить давление и ограничить подачу воды. Воду развозили машинами по соцобъектам и жилым домам. Санатории самостоятельно набирали воду из резервуаров в Анапской и Гостагаевской.

В ночь на 9 августа аварию удалось устранить. Однако, как пояснил директор ОАО «Анапа Водоканал» Ярослав Царевский, после аварии специалисты предприятия фиксируют очень большой расход воды, из-за чего коммунальщикам не удается быстро наполнить резервуары.