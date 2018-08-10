«Ромир» назвал самую популярную сеть АЗС в России

По данным холдинга «Ромир», наиболее востребованными у российских автомобилистов являются АЗС «Газпромнефть»

Согласно исследованию, 40% респондентов чаще всего пользуются услугами АЗС «Газпромнефть». Около 65% участников опроса хотя бы один раз за последние шесть месяцев приобретали топливо на этих станциях. Сеть стала первой по узнаваемости бренда — 39% участников опроса при ответе на вопрос «Какую сеть АЗС вы вспомните первой?» назвали именно ее.

При выборе АЗС респонденты обращали внимание на наличие необходимых видов нефтепродуктов, стоимость и качество топлива, исправность оборудования, удобное местоположение и график работы станций, а также широкий ассортимент сопутствующих товаров и наличие дополнительных услуг. Большинство опрошенных (93%) назвали качество топлива главным критерием выбора. Участники опроса высоко оценили качество топлива на АЗС «Газпромнефть», самым известным и популярным брендированным моторным топливом участники исследования (37%) назвали G-Drive.

Помимо топлива потребителям важно наличие дополнительных услуг и сопутствующих товаров (27% опрошенных). За наличие кафе на АЗС выступили 19% опрошенных, еще 18% учитывают возможность купить продукты питания.

«Сеть АЗС "Газпромнефть" уделяет особое внимание развитию сопутствующих товаров и услуг. Наиболее востребованным продуктом у клиентов сети АЗС компании является кофе Drive Café, в 2017 году на одной АЗС сети продавалось ежедневно в среднем 76 чашек», — рассказали в пресс-службе компании.

Почти половина участников опроса «Ромир» (45%) считают, что «Газпромнефть» является лидером по внедрению высоких технологий среди розничных сетей. Компания предлагает технологичные сервисы для мобильных устройств, управляет оборудованием на АЗС из удаленных диспетчерских центров, обеспечивает безопасность перевозок и сохранность качества нефтепродуктов за счет цифровизации транспортных решений.

В опросе участвовали жители 21 региона России, которые имеют водительские права и легковой автомобиль, принимают решение о выборе АЗС и покупке топлива и заправляют автомобиль не менее одного раза в 2-3 месяца.