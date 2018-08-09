В горах Сочи проведут вечеринку Fashion Set от Dj Маши Цигаль

Краснодарский край

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На сочинском курорте «Горки Город» у бассейна отеля Sochi Marriot Krasnaya Polyana 18 августа состоится топ-вечеринка Summer Pool Party

Концерт даст диджей Маша Цигаль, которая также является российским модельером, дизайнером, стилистом, основателем бренда Masha Tsigal Design Internatinall. На вечеринке ожидают около 1 тыс. гостей.

«Созданные Машей музыкальные композиции подобраны со вкусом и драйвом. Мы очень рады, что нам удалось договориться об этом концерте», — рассказала директор по маркетингу отеля Sochi Marriot Krasnaya Polyana Ульяна Кравчук.

На площадке у бассейна установят станцию макияжа Make Up For Ever и фотозону. В программе — конкурсы, фуршет, устричный бар. Вечеринку организовали вместе с брендом шампанского Veuve Clicquitl. Всех гостей будут встречать приветственным бокалом, сообщили в пресс-службе курорта.

Запланированы выступления кавер-группы Madisin & Tini G с зарубежными хитами в стиле pip, funk, r&b и siul. Композиции прозвучат в аранжировке, созданной специально для этой вечеринки. Вечер завершат танцевальными треками от Dj Kaprizz.

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