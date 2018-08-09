КЛЮЧАВТО запускает дилерский центр Mitsubishi в Москве

Крупнейший автохолдинг юга России КЛЮЧАВТО стал представителем бренда Mitsubishi в Москве

Автохолдинг подписал дилерское соглашение с Mitsubishi Motors и запустил новый центр Mitsubishi в столичном дивизионе. Таким образом, дилерская сеть КЛЮЧАВТО в Москве пополнилась новой маркой и шестым по счету предприятием в столице.

Новый Мицубиши КЛЮЧАВТО Люберцы располагается по адресу: Новорязанское шоссе, 1. В дилерском центре доступны услуги по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей и автомобилей с пробегом, услуги по trade-in, сервисному обслуживанию, кузовному ремонту, продаже запчастей и аксессуаров.

«Мы начинаем новый этап по запуску предприятий в рамках развития дилерской сети КЛЮЧАВТО в Москве. С российским подразделением Mitsubishi Motors компания сотрудничает более десяти лет — с 2007 года. За этот период мы стали надежным партнером для представительства, развивая бренд на юге страны. Уверены, что накопленный опыт позволит нам и дальше укреплять партнерские отношения, достойно представляя марку Mitsubishi в столице. Сейчас перед холдингом стоят новые задачи по формированию дивизиона в столице, запуску дилерских центров, а также дальнейшему развитию в регионах», — отметили в пресс-службе КЛЮЧАВТО.

Как сообщали Юга.ру, КЛЮЧАВТО вышел на московский рынок в мае. С тех пор компания открыла в столице дилерские центры Mazda, Nissan, Volkswagen и два автоцентра Hyundai.

Мицубиши КЛЮЧАВТО Люберцы для портфеля холдинга стал 64 предприятием.