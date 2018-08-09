В краснодарской «Типографии» пройдет кинофестиваль Garage Screen Film Festival

В КЦСИ «Типография» с 18 по 30 сентября пройдет кинофестиваль Garage Screen Film Festival

Проект организован музеем «Гараж» и направлен на популяризацию современной культуры. Представленные фильмы познакомят зрителей с актуальным состоянием современного российского и зарубежного искусства, культуры и кинематографа.

Программа разделена на два блока — «Искусство в кино» и «Кино в пространстве и времени». В первый вошли документальные картины о жизни выдающихся художников и деятелей искусства, а также игровые фильмы о разных художественных практиках. Во втором блоке зрители увидят экспериментальное кино — высказывания авторов на острые общественные темы и размышления о природе искусства.

Фестиваль также познакомит зрителей с работами российских видеохудожников, снятыми за последние годы: Евгения

Гранильщикова, Полины Канис и групп «Провмыза» и «Вольные просторы». Подробное расписание показов по ссылке.



