Экс-депутату Госдумы Бессонову грозит 3,5 года за избиение полицейских в Ростове
Экс-депутата Госдумы Владимира Бессонова судят за избиение двух сотрудников правоохранительных органов в Ростове-на-Дону
По версии суда и следствия, Бессонов во время митинга в 2011 году в Ростове-на-Дону избил двух полицейских и разорвал на них форму.
«У меня как государственного обвинителя нет сомнения в том, что Бессонов причастен к преступлениям, в которых он обвиняется. По совокупности преступлений путем частичного сложения Бессонову следует назначить окончательное наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — цитирует РИА «Новости» слова прокурора.
Защитники Бессонова попросили суд прекратить уголовное дело и вынести оправдательный приговор. Решение Кировский районный суд Ростова должен огласить 14 августа.
Как сообщали Юга.ру, в 2011 году в следственные органы Ростовской области обратились сотрудники полиции с заявлением о привлечении к уголовной ответственности Владимира Бессонова, причинившего им во время несанкционированного митинга телесные повреждения.
Потерпевшими по делу были признаны двое полицейских. Следствие квалифицирует действия Бессонова по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Сам бывший парламентарий на суде не присутствовал, он объявлен в федеральный розыск, его местонахождение неизвестно.
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