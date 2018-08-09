Пьяный житель Кубани разгромил иномарку в Ростове. Ему грозит до двух лет лишения свободы
В Ростове-на-Дону полиция задержала подозреваемого в повреждении чужого автомобиля на 200 тыс. рублей
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, в полицию обратился мужчина с заявлением о повреждении его машины Volkswagen.
Сотрудники полиции выяснили, что 45-летний житель Краснодарского края в состоянии алкогольного опьянения нанес удары по припаркованной иномарке. Сумма ущерба составила около 200 тыс. рублей.
Кубанца задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы до двух лет.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 6 августа пьяный мужчина пытался выпрыгнуть из окна.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.