Пьяный житель Кубани разгромил иномарку в Ростове. Ему грозит до двух лет лишения свободы

Краснодарский край, Ростовская область

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В Ростове-на-Дону полиция задержала подозреваемого в повреждении чужого автомобиля на 200 тыс. рублей

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, в полицию обратился мужчина с заявлением о повреждении его машины Volkswagen.

Сотрудники полиции выяснили, что 45-летний житель Краснодарского края в состоянии алкогольного опьянения нанес удары по припаркованной иномарке. Сумма ущерба составила около 200 тыс. рублей.

Кубанца задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы до двух лет.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 6 августа пьяный мужчина пытался выпрыгнуть из окна.

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