На Ставрополье женщину осудили за истязание падчерицы

В Туркменском районе Ставропольского края женщину признали виновной в истязании своей шестилетней падчерицы

Следствие установило, что с апреля по май женщина жестоко наказывала дочь своего мужа за любой повод. Она избивала шестилетнюю девочку ремнем, заставляла становиться коленями на горох. Медики зафиксировали у ребенка многочисленные кровоподтеки спины, лица, груди, ног, рук и других частей тела.

Против женщины возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание заведомо несовершеннолетнего лица).

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.