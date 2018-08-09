На Ставрополье женщину осудили за истязание падчерицы

Ставропольский край

Распечатать

В Туркменском районе Ставропольского края женщину признали виновной в истязании своей шестилетней падчерицы

Следствие установило, что с апреля по май женщина жестоко наказывала дочь своего мужа за любой повод. Она избивала шестилетнюю девочку ремнем, заставляла становиться коленями на горох. Медики зафиксировали у ребенка многочисленные кровоподтеки спины, лица, груди, ног, рук и других частей тела.

Против женщины возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание заведомо несовершеннолетнего лица).

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Следственный комитет Ставрополь Суд
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Ставрополье мужчину насмерть сбил поезд
В Анапе отключат воду до утра 10 августа после аварии на водоводе
В ростовской ветклинике животных принимает енот
Хозяин гостиницы в Сочи признал, что переделал ливневку, где погиб ребенок
Сотрудник СК признался, что в деле чеченского певца Зелимхана Бакаева «нет подвижек» — «Кавказский узел»
В краснодарской «Типографии» пройдет кинофестиваль Garage Screen Film Festival

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале