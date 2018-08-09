В Геленджике водителя лодки осудили за травму туристки. Женщине отрубило часть ноги

В Геленджике водитель моторной лодки, который покалечил плававшую в море женщину, приговорен к двум годам ограничения свободы

Следствие установило, что 15 июля 2017 года мужчина управлял моторной лодкой и плыл в районе села Криница. Отвлекшись, он наехал на женщину, которая плавала в воде.

«В результате его действий 54-летняя отдыхающая из Московской области получила телесные повреждения в виде травматической ампутации ноги на уровне средней трети голени и открытого перелома надколенника, причинившие тяжкий вред здоровью», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 268 УК РФ (Нарушение участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Суд приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы, а также на год лишил права управлять маломерным судном. Кроме того, ему придется заплатить 600 тыс. рублей компенсации морального вреда. а также на год лишил права управлять маломерным судном.

Как сообщали Юга.ру, 15 июля 2017 года в Геленджике женщина получила травму от винта лодки. Возбудили уголовное дело.