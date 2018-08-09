В Ейске приставы закрыли торговый центр из-за нарушений пожарной безопасности

Судебные приставы опечатали торговый центр «Элит сити» в Ейске из-за нарушений пожарной безопасности

Ряд нарушений был выявлен в ходе проведенной проверки. Прокуратура обратилась в Ейский городской суд Краснодарского края, который вынес решение приостановить работу торгового центра до устранения нарушений.

Приставы опечатали трехэтажное здание на перекрестке улиц Одесская и Свердлова, но через несколько дней торговый центр возобновил работу.

Тогда против владельца торгового центра составили семь протоколов об административном правонарушении и взыскали штрафы. После этого приставы вручили официальные уведомления представителям организаций, арендующих площади на территории торгового центра.

Сейчас «Элит сити» закрыт до устранения нарушений, сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.