В Ейске приставы закрыли торговый центр из-за нарушений пожарной безопасности

Краснодарский край

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Судебные приставы опечатали торговый центр «Элит сити» в Ейске из-за нарушений пожарной безопасности

Ряд нарушений был выявлен в ходе проведенной проверки. Прокуратура обратилась в Ейский городской суд Краснодарского края, который вынес решение приостановить работу торгового центра до устранения нарушений.

Приставы опечатали трехэтажное здание на перекрестке улиц Одесская и Свердлова, но через несколько дней торговый центр возобновил работу.

Тогда против владельца торгового центра составили семь протоколов об административном правонарушении и взыскали штрафы. После этого приставы вручили официальные уведомления представителям организаций, арендующих площади на территории торгового центра.

Сейчас «Элит сити» закрыт до устранения нарушений, сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.

Пожароопасность Судебные приставы Торговля
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В Ейске приставы закрыли торговый центр из-за нарушений пожарной безопасности

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