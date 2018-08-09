В Анапе завершили ремонт после аварии на водопроводе

Краснодарский край

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В Анапе вечером 8 августа завершили работы на магистральном водоводе

После окончания ремонта началось наполнение резервуаров чистой воды. Руководитель «Водоканала» Ярослав Царевский рассказал, что в 3:00 вода дошла в жилые дома и социальные объекты города. Утром 9 августа были проблемы у жителей Третьего микрорайона — из-за низкого давления вода не доходила до верхних этажей. В течение дня ситуация должна нормализоваться.

Из 42 дошкольных учреждений муниципалитета в 11 сохранили выходной. Вода есть в детской больнице, в городской снижено давление на верхних этажах. В медучреждение направили машину с технической водой для пополнения запасов.

Подвоз продолжат сегодня по заявкам от управляющих компаний. Исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ Армен Григорян рассказал, что машины развозили воду до полуночи, а по трем адресам и вовсе всю ночь, потому что рассчитаны на густонаселенные жилые районы. С утра цистерна с водой ушла на Лермонтова, 120. Остальные маршруты определят по заявкам УК, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Как сообщали Юга.ру, в Анапе рано утром 8 августа произошла авария на магистральном водоводе. Из-за этого пришлось снизить давление и ограничить подачу воды. Воду развозили машинами по соцобъектам и жилым домам. Санатории самостоятельно набирали воду из резервуаров в Анапской и Гостагаевской.

Анапа Водоснабжение ЖКХ
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