Адыгея получит 92 млн рублей на строительство двух спорткомплексов

Адыгея

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Правительство РФ поддержало предложение главы Адыгеи Мурата Кумпилова о строительстве двух физкультурно-оздоровительных комплексов в рамках мероприятий, посвященных 100-летию автономии республики

В пресс-службе главы Адыгеи сообщили, что предложения руководителя региона касались включения в основной план строительства двух спорткомплексов — в Адыгейске и Гиагинском районе.

Кумпилов подчеркнул, что эти объекты планируют построить в 2020 году по программе «Развитие физической культуры и спорта». Общий объем финансирования составит 161 млн рублей. Из них 92 млн рублей — деньги из федерального бюджета.

Вице-премьер Виталий Мутко поддержал предложение главы республики.

По инициативе главы Адыгеи до 2020 года планируется построить спорткомплексы во всех районах республики. В конце мая открыли физкультурно-оздоровительный комплекс в ауле Тахтамукай. До конца года достроят еще два спорткомплекса — в ауле Понежукай и поселке Энем.

Мурат Кумпилов Спортивное строительство
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