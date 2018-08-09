Глава Адыгеи учредил приз для лучших танцоров праздника «Джэгу всех адыгов»

Специальный приз главы Адыгеи для лучшей танцующей пары праздника «Джэгу всех адыгов» достался Батыру Кидакоеву из Нью-Йорка и майкопчанке Адыиф Чич

Вечер национального танца прошел 7 августа в городском парке Майкопа. В нем приняли участие около 300 черкесов из зарубежья и разных регионов России, а также большое число гостей праздника.

Лучшую пару выбирало жюри, в состав которого входили старейшины и представители «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент». Они вручили победителям приз главы Адыгеи — сумку с адыгским орнаментом для девушки и башлык для парня.



Праздник, организованный молодежным активом общественного движения «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент», проходил по правилам адыгского этикета. Такие мероприятия проводили в 20-х годах прошлого века. Организаторы решили воссоздать традиции и сделать праздник ежегодным для сохранения национальной истории и культуры, а также для объединения адыгов разных стран мира.

«По свидетельствам историков, такие общенациональные джэгу проходили в Адыгее с давних времен. Устраивали их по важным и судьбоносным событиям в общественно-политической жизни Черкесии. В 20 веке последним зафиксированным всенародным джэгушхо стало празднество, посвященное привозу в 1926 году из Грузии в Адыгею Шапсугского национального флага. Прекрасно, что традиция "Хэгъэгу джэгушхо" возрождается в наши дни», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.