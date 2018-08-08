Четыре сотрудника Росгвардии погибли в горах Кабардино-Балкарии

На леднике Межерги в горах Кабардино-Балкарии погибли четыре альпиниста, которые являлись сотрудниками правоохранительных органов

По данным источника «Интерфакса», мужчины сорвались с высоты 4,5 тыс. метров во время восхождения в связке между горами Дых-Тау и Пик Пушкина. Все четверо погибли, находившийся с ними инструктор выжил.

Мужчины были сотрудниками Федеральных войск национальной гвардии России 1983, 1987 и 1981 годов рождения, передает «Пятый канал».

Тела погибших спустят на допустимую для воздушной эвакуации высоту, откуда их заберут спецборты экстренных служб. Операция запланирована на 9 августа.

Обстоятельства происшествия выясняются.