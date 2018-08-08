На Ставрополье в оросительном канале утонул восьмилетний мальчик
В Арзгирском районе Ставропольского края начали проверку по факту гибели ребенка в оросительном канале
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Тело восьмилетнего мальчика нашли 6 августа. По версии следствия, ребенок находился на территории овощеводческого хозяйства, где работал его отец. На некоторое время мальчик остался без присмотра родителей. Он решил искупаться в канале и захлебнулся водой.
По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.
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Как писали Юга.ру, 3 августа в Лазаревском районе Сочи мальчик упал в ливневую канаву, позже его тело нашли в море спасатели.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка.
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