На Ставрополье в оросительном канале утонул восьмилетний мальчик

Ставропольский край

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В Арзгирском районе Ставропольского края начали проверку по факту гибели ребенка в оросительном канале

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Тело восьмилетнего мальчика нашли 6 августа. По версии следствия, ребенок находился на территории овощеводческого хозяйства, где работал его отец. На некоторое время мальчик остался без присмотра родителей. Он решил искупаться в канале и захлебнулся водой.

По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

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Как писали Юга.ру, 3 августа в Лазаревском районе Сочи мальчик упал в ливневую канаву, позже его тело нашли в море спасатели. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка.

Следственный комитет
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