На Ставрополье в оросительном канале утонул восьмилетний мальчик

В Арзгирском районе Ставропольского края начали проверку по факту гибели ребенка в оросительном канале

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Тело восьмилетнего мальчика нашли 6 августа. По версии следствия, ребенок находился на территории овощеводческого хозяйства, где работал его отец. На некоторое время мальчик остался без присмотра родителей. Он решил искупаться в канале и захлебнулся водой. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.