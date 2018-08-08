В Ростове в ванне утонула годовалая девочка

В Ростове-на-Дону следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка, который утонул в ванне

По предварительной версии, 7 августа 33-летняя жительница Ростова дома купала в ванной свою годовалую дочь. Женщине пришлось отлучиться по хозяйственным делам. Оставшись без присмотра, ребенок упал в воду и утонул. Как сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области, по факту проводят доследственную проверку.

Как писали Юга.ру, 3 августа в Лазаревском районе Сочи мальчик упал в ливневую канаву, позже его тело нашли в море спасатели. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка.