Бывших санитаров из Сочи, бросивших пациента на улице, приговорили к пяти месяцам исправительных работ

В Сочи 8 августа осудили бывшую санитарку и сестру-хозяйку, которые в январе вывезли пациента из больницы и оставили на улице

Следствие установило, что утром 25 января мужчина с переломом костей носа и другими повреждениями, а также с интоксикацией организма поступил в городскую больницу №4 в Сочи. В терапевтическом отделении он вел себя шумно и нарушал порядок. Днем санитарка и сестра-хозяйка на кресле-каталке вывезли пациента из больницы и оставили на улице возле гаражей. Мужчина не мог самостоятельно передвигаться и остался лежать на земле при низких температурах. Очевидцы снова вызвали скорую, которая забрала мужчину.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности), сообщает пресс-служба СУ СК РФ России по Краснодарскому краю.

Суд признал женщин виновными и приговорил к пяти месяцам исправительных работ.

Как сообщали Юга.ру, медики в Сочи вывезли пациента из больницы и оставили возле гаражей. В управлении здравоохранения администрации Сочи прокомментировали видео из соцсетей, на котором медсестры вывозят мужчину на улицу. Женщин уволили из больницы.