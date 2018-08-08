В Краснодаре прогнозируют грозу с градом и шквалистым ветром до 25 м/с

В Краснодаре 8 августа объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды

В течение дня в Краснодаре прогнозируют дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, передает пресс-служба городской администрации.

При этом по данным Краснодарского гидрометцентра, до конца дня 8 августа в краевом центре осадков не ожидается. Дневная температура воздуха — 32-34 °С.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 214-33-36 или 112.