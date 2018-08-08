Круизный лайнер «Князь Владимир» с пятого раза все-таки отправился из Сочи в Севастополь

Краснодарский край, Крым

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Круизный теплоход «Князь Владимир», восстановленный после пожара, 8 августа наконец отправился по маршруту Сочи — Крым

Лайнер отправился по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь, сообщили «Интерфаксу-Юг» в морском порту Сочи 8 августа.

В круиз по Черному морю «Князь Владимир» отправился в 9:10 из Сочи. Планируется, что судно будет ходить до октября.

Как сообщали Юга.ру, первый в сезоне рейс круизного лайнера «Князь Владимир» из Сочи, запланированный на 6 мая, отменили из-за пожара. Позже компания «Черноморские круизы» отложила все рейсы до августа. Лайнер чинили после пожара с мая. С 5 августа выход дважды отложили.

Крым Сочи Черное море
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