Круизный лайнер «Князь Владимир» с пятого раза все-таки отправился из Сочи в Севастополь

Круизный теплоход «Князь Владимир», восстановленный после пожара, 8 августа наконец отправился по маршруту Сочи — Крым

Лайнер отправился по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь, сообщили «Интерфаксу-Юг» в морском порту Сочи 8 августа.

В круиз по Черному морю «Князь Владимир» отправился в 9:10 из Сочи. Планируется, что судно будет ходить до октября.

Как сообщали Юга.ру, первый в сезоне рейс круизного лайнера «Князь Владимир» из Сочи, запланированный на 6 мая, отменили из-за пожара. Позже компания «Черноморские круизы» отложила все рейсы до августа. Лайнер чинили после пожара с мая. С 5 августа выход дважды отложили.