На Кубани СК возбудил дело о крушении вертолета Ми-2

Краснодарский край

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2 в станице Новомышастовской

Следствие полагает, что 2 августа около 7:45 во время выполнения авиационно-химических работ на рисовых полях рухнул вертолет Ми-2. Пилот погиб на месте крушения. Воздушное судно разрушилось от механических повреждений и последующего термического воздействия огня.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 263 УК РФ продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как сообщали Юга.ру, разбившийся вертолет выполнял полет без разрешения.

Авиация Красноармейский район
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