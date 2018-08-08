На Кубани СК возбудил дело о крушении вертолета Ми-2
Краснодарский край Маша Волобуева
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2 в станице Новомышастовской
Следствие полагает, что 2 августа около 7:45 во время выполнения авиационно-химических работ на рисовых полях рухнул вертолет Ми-2. Пилот погиб на месте крушения. Воздушное судно разрушилось от механических повреждений и последующего термического воздействия огня.
Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 263 УК РФ продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ.
Как сообщали Юга.ру, разбившийся вертолет выполнял полет без разрешения.
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