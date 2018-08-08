На Кубани СК возбудил дело о крушении вертолета Ми-2

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2 в станице Новомышастовской

Следствие полагает, что 2 августа около 7:45 во время выполнения авиационно-химических работ на рисовых полях рухнул вертолет Ми-2. Пилот погиб на месте крушения. Воздушное судно разрушилось от механических повреждений и последующего термического воздействия огня.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 263 УК РФ продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ.