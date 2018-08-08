В Тихорецком районе столкнулись легковушка и рейсовый автобус. Погибли три человека

В Тихорецком районе произошла авария, в результате которой погибли три человека

ДТП случилось на трассе станица Журавская — Тихорецк в 00:50. По предварительным данным, водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус Higer. Погибли три пассажира легковушки, сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В больницу доставили водитель Lada Priora и пассажирку автобуса. Полиция проводит проверку по факту ДТП.