В Тихорецком районе столкнулись легковушка и рейсовый автобус. Погибли три человека

Краснодарский край

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В Тихорецком районе произошла авария, в результате которой погибли три человека

ДТП случилось на трассе станица Журавская — Тихорецк в 00:50. По предварительным данным, водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус Higer. Погибли три пассажира легковушки, сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В больницу доставили водитель Lada Priora и пассажирку автобуса. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

ДТП Тихорецкий район
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