Под Краснодаром после ДТП загорелись фуры и легковушка

На Восточном обходе Краснодара произошло ДТП с участием большегрузов и легкового автомобиля, которые после столкновения загорелись

Инцидент произошел около 22:30 в районе поселка Индустриального.

«По предварительным данным, в ДТП участвовали три грузовых автомобиля и один легковой. Также по предварительным данным, никто не пострадал — возгорание произошло не сразу, поэтому находящиеся внутри люди успели покинуть транспортные средства», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В пресс-службе краевого ГУ МЧС сообщили, что в тушении участвуют 16 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. Сообщение о ЧП поступило в 22:34, а в 23:14 пожар был локализован.

Ликвидация возгорания продолжается. Сотрудники ДПС организовали объезд места ДТП, трасса М4 «Дон» не перекрыта.

Информация об обстоятельствах аварии уточняется.