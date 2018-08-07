Отбывающим пожизненное за взрыв в Волгодонске боевикам вынесен новый приговор

Два боевика, осужденные по делу о взрыве дома в Волгодонске в 1999 году, Юсуф Крымшамхалов и Адам Деккушев получили новый приговор — по обвинению в нападении на российских военнослужащих в Чечне

Приговор уроженцам Карачаево-Черкесии вынес Верховный суд Чечни.

Как сообщали Юга.ру, дело было передано в суд в декабре 2017 года. По данным следствия, Крымшамхалов и Деккушев в составе банды «Карачаевский джамаат», действовавшей в начале второй военной кампании на территории Чечни под руководством Шамиля Басаева и арабского полевого командира Хаттаба, напали на российских военнослужащих в районе станицы Червленной в Чечне 4 октября 1999 года. В результате 15 военных погибли, 28 получили ранения различной степени тяжести. От полного уничтожения военную колонну спасли боевые вертолеты, прилетевшие с авиабазы в Моздоке. Боевики после ударов с воздуха отступили с потерями.

Бандиты обвинялись по ст. 209 (Участие в банде) и ст. 317 УК РФ (Посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Оба получили по 20 лет лишения свободы в колонии особого режима, сообщили в пресс-службе СК РФ. Расследование продолжается в отношении остальных членов банды, в том числе объявленных в розыск.

Ранее Крымшамхалов и Деккушев уже были приговорены к пожизненному заключению в 2004 году — за участие в подрыве в сентябре 1999 года многоквартирного жилого дома в Волгодонске.