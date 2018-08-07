В Нальчике пройдет встреча с 10-летним актером из «Звездных войн». Он родом из Кабардино-Балкарии

Кабардино-Балкария

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12-13 августа в Нальчике пройдет фан-встреча с юным актером Темирланом Блаевым, сыгравшем в фильме «Звездные войны: Последние джедаи»

В рамках мероприятия под названием «Ребенок нашего времени» состоится автограф-сессия и Тамерланом, а также пройдет показ детской одежды, фотосессии и экскурсии.

10-летний уроженец Нальчика сыграл в знаменитой картине эпизодическую роль раба из города Канто-Байт, погонщика космических лошадей — фатиров. Персонаж Темирлана рассказывает друзьям историю о подвиге Люка Скайуокера, а затем притягивает метлу с помощью Силы, тем самым доказывая, что Сила принадлежит не только джедаям и ситхам.

Сейчас Темирлан вместе со своей семьей живет в Лондоне, куда переехал в возрасте двух лет. В интервью «Кинопоиску» он рассказывал, что когда проходил кастинг, еще не знал, на участие в каком проекте претендует — это держалось в секрете.

«По условиям мы должны были держать в секрете название фильма и мою роль в нем. Это было сложно, так как среди моих одноклассников очень многие любят "Звездные войны". Конечно, мне хотелось всем рассказать, но я не мог. Впрочем, однажды был случай, когда я на перемене обсуждал фильм с ребятами. Не сдержался и сказал, что снимаюсь в нем. Мне никто не поверил, надо мной посмеялись», — сказал Темирлан.

На родину — в Кабардино-Балкарию — он с семьей приезжает каждый год. С момента выхода фильма на экраны в конце 2017 года это будет их первый приезд.

Дети Кино
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