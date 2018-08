В Нальчике пройдет встреча с 10-летним актером из «Звездных войн». Он родом из Кабардино-Балкарии

I was so happy to sign lots of great posters and pics today, but the best one was to put my signature next to George Lucas’s! Я был очень горд сегодня поставить свою подпись рядом с подписью Джорджа Лукаса! ✍️✍️✍️#звездныевойны #broomboy #starwars8 #starwarsfan #starwarsviii #темирланблаев #temiriblagg #temirlanblaev #stableboy #tlj #thelastjedi #зв

