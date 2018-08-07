В горах Сочи состоялась экстремальная гонка на мотоциклах

На всесезонном горном курорте «Горки Город» 4 августа завершился спортивный праздник Motul Extreme Show

В этот день стали известны победители гонки хард-эндуро «Motul King of the Hill 2018». Соревнования собрали около 100 участников из Москвы, Белгорода, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Донбасса. Корона «Короля горы» осталась в Сочи.

Организаторам удалось собрать рекордное число участников — примерно на 20% больше, чем год назад. Всего на «Motul King of the Hill 2018» зарегистрировалось 100 человек, 36 из которых выступили в классе Pro.

Местом проведения традиционного пролога, предваряющего гонку, в этот раз стал «Верхний город» на отметке 960 метров над уровнем моря. Здесь для участников гонки устроили комплекс препятствий, среди которых одним из самых сложных и зрелищных стал wallride, требовавший от спортсменов проезда по стене двумя колесами в перпендикулярной плоскости. Заезд проходил вечером при искусственном освещении. Быстрее всех проехал пролог первый победитель гонки — Сергей Белокрылин из Краснодара.

После проливных дождей отдельные участки основной трассы гонки Motul King of the Hill стали крайне сложными для проезда. 98 гонщиков попытались добраться на вершину хребта Аибга, к подножию пика Черная Пирамида, однако до финиша добрались только 30% участников.

Гонщик из Красной Поляны Николай Иноземцев первым достиг финишной отметки 2375 метров над уровнем моря, он прошел дистанцию за 1 час 20 минут.

«В этом году из-за тяжелых погодных условий гонка получилась сложная, поэтому я очень рад своей победе. Надеюсь, что в следующем году гонка станет еще сложнее, чтобы максимально точно соответствовать значению Hard Enduro», — сказал Иноземцев.