«Газпром межрегионгаз Краснодар» собирается отключить газ восьми теплоснабжающим организациям

В августе «Газпром межрегионгаз Краснодар» намерен ограничить или прекратить поставку газа восьми теплоснабжающим организациям (ТСО)

Об этом заявил генеральный директор компании Владимир Агафонов. По его словампо сравнению с тем же периодом 2017 года долг ТСО региона за поставленный газ вырос на 455 млн рублей и на 30 июля 2018 года достиг 3,441 млрд рублей.

Если предприятия не погасят долг, то «Газпром межрегионгаз Краснодар» ограничит или прекратит поставки следующим ТСО: «Теплоэнерго» (Анапа), «Теплокомплекс» (Славянск-на-Кубани), «Тепловые сети» (Брюховецкий район), «Тепловые сети» (Крыловской район), «Тепловые сети» (Лабинск), «Тепловые сети» (Мостовской район), «Тепловые сети» (Тбилисский район) и «Усть-Лабинсктеплоэнерго».

Вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский заявил, что ТСО должны оплачивать поставки газа и погашать просроченную задолженность в соответствии с согласованными графиками платежей, сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Краснодар».