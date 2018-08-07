В Дагестане раскрыли убийство местного жителя
Следственный комитет Дагестана раскрыл убийство мужчины, останки которого обнаружили 1 августа на склоне горы Тарки-Тау
На склоне горы Тарки-Тау в пригороде Махачкалы возле бывшего пионерского лагеря «Якорек» 1 августа прохожие нашли захоронение. Во время осмотра места происшествия полицейские нашли паспорт погибшего. По нему мужчину опознали, это был 34-летний житель Каякентского района республики.
Через несколько дней сотрудники СК задержали подозреваемого, который признался, что совершил убийство в середине июня. Он рассказал, что между ним и его знакомым возникла ссора из-за денежного долга. Предварительно, преступник ударил погибшего в грудь острым предметом, а затем закопал на пустыре, чтобы скрыть преступление.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Проводится проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Дагестан.
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