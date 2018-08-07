Фокусники «Сочи Парка» поборются за миллион рублей в телешоу

Иллюзионисты Дамир Гудвин и Алексей Карза, которые выступают в ежедневном шоу «Волшебство начинается» в «Сочи Парке», стали участниками конкурса на телеканале ТВ-3

Артисты выступят в новом телепроекте «Все, кроме обычного».

Задача участников турнира, фокусников из России и зарубежья, — впечатлить оригинальными трюками членов жюри Юлианну Караулову, Ольгу Серябкину, Тимура Родригеза, Азамата Мусагалиева и Ольгу Картункову. В ход пойдут левитация, погружение в транс, ментальная магия и другие приемы.

Автор самого эффектного и сложного фокуса станет победителем шоу и получит 1 млн рублей.

Фокусники из «Сочи Парка» ранее выступали на магических турнирах. Алексей Карза дошел до финала шоу «Удиви меня» на телеканале ТВ-3, а призер конкурсов иллюзионистов России, США и Европы Дамир Гудвин заработал титул победителя этого проекта, рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».

«В проекте "Все, кроме обычного" мы покажем абсолютно новую концепцию фокусов. Такого не делал еще никто в мире. Любой конкурс — это стимул придумать что-то новое и шанс поработать вместе с профессионалами индустрии», — считает Гудвин.

В «Сочи Парке» Гудвина и Карзу можно увидеть ежедневно в шоу «Волшебство начинается» в 13:00 и 17:00.