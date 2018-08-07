На Кубани пьяный водитель без прав сбил восьмилетнего велосипедиста

Краснодарский край

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В Крымском районе Краснодарского края 6 августа 47-летний водитель сбил мальчика на велосипеде

ДТП произошло 6 августа в 19:30 в селе Кеслерово. Водитель «четверки» сбил ребенка, который ехал на велосипеде. Мальчика с травмами доставили в больницу.

Следствие установило, что водитель был пьян и не имел водительских прав. По обстоятельствам происшествия ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи в ДТП пострадал 10-летний велосипедист. 

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На Кубани пьяный водитель без прав сбил восьмилетнего велосипедиста

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