В Адыгее 6 тыс. первоклассников получат подарки от региональной власти

Адыгея

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В этом году в Адыгее впервые пойдут в школу около 6 тыс. детей

Все первоклассники получат в подарок набор канцтоваров от руководства республики. Министр образования и науки Адыгеи Анзаур Керашев сообщил, что наборы для первоклассников уже заказали, их поставку ожидают в ближайшие дни.

Как сообщали Юга.ру, в День знаний первоклассники получат папку с тетрадями, альбомами, ручками, карандашами, красками. Комплект состоит из 19 наименований предметов. Каждому первокласснику подарят дневник. Он содержит справочную информацию о Республике Адыгея.

Акцию «Подарок первокласснику» проводят по инициативе главы республики Мурата Кумпилова. На закупку подарков из резервного фонда правительства Адыгеи направили 9 млн рублей.

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