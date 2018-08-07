Глава Адыгеи поручил создать условия для газификации домов в горной станице

В Адыгее завершили строительство водовода в ауле Мафэхабль и газопровода высокого давления в станице Абадзехской в Майкопском районе

Объекты построили в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Руководитель Центра адаптации репатриантов Адыгеи Асхад Гучетль рассказал, что сейчас весь Мафэхабль обеспечен центральным водоснабжением. Всего построили 6,8 км водопроводных сетей. На эти цели из бюджетов всех уровней направили около 11 млн рублей. Из них 6,8 млн рублей выделили из федерального бюджета.

«В ауле в 2018 и 2019 годах построят 4,8 км газопровода. На эти цели выделят около 4 млн рублей, из них более 2,5 млн рублей — из федерального бюджета», — рассказал Гучетль.

Для газификации горной станицы Абадзехской направили более 79,6 млн рублей, построили около 45 км газопровода высокого давления.

Для комплексного обустройства сельских населенных пунктов глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил органам местного самоуправления принять меры по вводу в эксплуатацию уже достроенных объектов, создать условия для подключения жителей к газораспределительным сетям и системам водоснабжения.

По госпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» Адыгея принимает участие в восьми из десяти направлений программы. С 2014 по 2017 год в сельской местности ввели более 116 км газопровода, 151 км водопровода, построили шесть фельдшерско-акушерских пунктов и один офис врача общей практики. Также 70 семей и специалистов улучшили жилищные условия. На реализацию мероприятий программы за последние четыре года направили 165 млн рублей. В целом по программе республика в этом году получит более 104 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Адыгеи.