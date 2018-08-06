Глава Новороссийска поручил срочно расчистить ливневую систему в городе

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко поручил в срочном порядке произвести зачистку малой ливневой системы в городе

На аппаратном совещании он отметил, что сильные ливни — залповые выбросы четырехмесячной нормы осадков 23-24 июля — показали, где в городской системе ливневок есть узкие места. Из 30 городских магистральных ливневых систем не справились с нагрузкой четыре — по улицам Московской, Чайковского, Лейтенанта Шмидта, Элеваторной. Также не полностью справился с потоками воды комплекс малых ливневых систем.

Дяченко дал поручение в течение 10 дней произвести зачистку на малой ливневой системе. Также до конца года он поручил обустроить монолитные железобетонные лотки по улице Астраханской, 47а и 58, выполнить барражные сооружения по улице Астраханской, 106, а также промыть ливневой коллектор по улице Мира в районе гипермаркета. Он также отметил важность обустройства дополнительных систем водоотведения на улице Мира и Портовой.

Кроме того, он предложил изыскать возможность провести в этом году работы по зачистке закрытой части ливневого коллектора от Анапского шоссе до Шиллеровской, которые были запланированы на 2019 год.

По данным городской администрации, объем фактического финансирования по строительству, реконструкции, ремонту и очистке систем ливнеоотведения в 2018 году составил около 62 млн рублей. Протяженность ливневых систем по Новороссийску составляет около 250 км в закрытом и открытом виде.

Как сообщали Юга.ру, за месяц в Туапсе и Сочи произошли два несчастных случая — два ребенка погибли, упав в ливневки.