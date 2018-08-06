Общественная палата раскритиковала оправдания мэрии Сочи после гибели ребенка в ливневке
В Общественной палате РФ заявили, что разъяснения администрации Сочи по поводу ливневки, в которой погиб мальчик, циничные
Об этом сообщила глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.
«Чудовищная трагедия, вызвавшая сочувствие у всей страны. Отчаянные крики бабушки не могут не отозваться болью. Я хочу выразить соболезнования родителям мальчика. Поведение местных властей цинично и отвратительно. Фактически бабушку обвинили в том, что погиб ребенок», — сказала Гурцкая.
Она отметила, что в районе ливневки должны быть предупреждающие знаки и ограждение. По мнению Гурцкой, правоохранительные органы обязаны возбудить уголовное дело по статье «Халатность», сообщает РИА «Новости».
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Как сообщали Юга.ру, 3 августа в Лазаревском районе Сочи малолетний мальчик упал в ливневую канаву. Его пыталась спасти бабушка: она прыгнула в воду и попыталась достать ребенка, но его унесло течением. Позже тело мертвого ребенка нашли в море. Мальчика похоронят в Татарстане. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка.
В администрации Сочи заявили, что бабушка с внуком жили в гостинице напротив места трагедии. Женщина знала о том, что на улице есть канава, штормовые предупреждения о ливнях и грозах распространяли за несколько суток. Закрывать канавы решетками, по мнению мэрии, небезопасно, потому что их может сорвать во время дождей.
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