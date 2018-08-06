Общественная палата раскритиковала оправдания мэрии Сочи после гибели ребенка в ливневке

В Общественной палате РФ заявили, что разъяснения администрации Сочи по поводу ливневки, в которой погиб мальчик, циничные

Об этом сообщила глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

«Чудовищная трагедия, вызвавшая сочувствие у всей страны. Отчаянные крики бабушки не могут не отозваться болью. Я хочу выразить соболезнования родителям мальчика. Поведение местных властей цинично и отвратительно. Фактически бабушку обвинили в том, что погиб ребенок», — сказала Гурцкая.

Она отметила, что в районе ливневки должны быть предупреждающие знаки и ограждение. По мнению Гурцкой, правоохранительные органы обязаны возбудить уголовное дело по статье «Халатность», сообщает РИА «Новости».