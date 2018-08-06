На Кубани прогнозируют грозы и жару в первой половине недели

В Краснодарском крае в период с 6 по 8 августа синоптики прогнозируют осадки и сильную жару

По данным Краснодарского гидрометцентра, в понедельник в предгорных и горных районах Кубани будут идти дожди, на Черноморском побережье осадков не ожидается.

Ночью 7 и 8 августа прогнозируют похолодание до 17-22 °С, местами в юго-восточных предгорьях будет 13‑18 °С. Днем воздух прогреется до 29‑34 °С, местами до 36 °С. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди с грозой. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

На Черноморском побережье во вторник и среду также прогнозируют грозовые осадки. Ночью термометры покажут 19-24 °С, днем ожидается потепление до 30-35 °С, в районе Сочи — 27-32 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

Температура воды в Черном и Азовском морях — 26-28 °C.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в первой половине недели будет облачно, осадков не ожидается. Ночью температура опустится до 20-23 °C, днем придет жара до 33-35 °C. Ветер 2-4 м/с.