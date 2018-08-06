На Кубани прогнозируют грозы и жару в первой половине недели
В Краснодарском крае в период с 6 по 8 августа синоптики прогнозируют осадки и сильную жару
По данным Краснодарского гидрометцентра, в понедельник в предгорных и горных районах Кубани будут идти дожди, на Черноморском побережье осадков не ожидается.
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Ночью 7 и 8 августа прогнозируют похолодание до 17-22 °С, местами в юго-восточных предгорьях будет 13‑18 °С. Днем воздух прогреется до 29‑34 °С, местами до 36 °С. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди с грозой. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
На Черноморском побережье во вторник и среду также прогнозируют грозовые осадки. Ночью термометры покажут 19-24 °С, днем ожидается потепление до 30-35 °С, в районе Сочи — 27-32 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с.
Температура воды в Черном и Азовском морях — 26-28 °C.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в первой половине недели будет облачно, осадков не ожидается. Ночью температура опустится до 20-23 °C, днем придет жара до 33-35 °C. Ветер 2-4 м/с.
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В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о сохранении чрезвычайной пожароопасности пятого класса. Экстренное предупреждение будет действовать во второй половине дня 6 августа в центральных районах, 7 августа — на северо-западе и юго-востоке Кубани, с 7 по 9 августа — в северо-восточных районах Кубани.
Спасатели напомнили жителям и гостям региона о необходимости соблюдать меры безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.
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