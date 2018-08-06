На Ставрополье женщину будут судить за убийство новорожденной дочери

В Шпаковском районе Ставропольского края будут судить женщину за убийство новорожденной девочки 31 июля

По данным следствия, 31 июля 23-летняя жительница села Сенгилеевского Шпаковского района родила живую девочку в уличном туалете. После этого она бросила новорожденного ребенка в выгребную яму. По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате закупоривания дыхательных путей инородной массой. Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка). Проведен осмотр места происшествия, тело новорожденной изъято. Назначены экспертизы. Проводится проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.