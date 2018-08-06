В горах Адыгеи у туриста случился инфаркт

Адыгея, Краснодарский край

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В Адыгее 5 августа во время горного похода у 54-летнего жителя Краснодарского края случился острый инфаркт

Ночью к мужчине добрались сотрудники Адыгейского отряда МЧС, которые сообщили в Южный спасательный отряд, что пострадавшему требуется срочная госпитализация, сообщили в ЮРПСО МЧС России.

В 5:10 6 августа с базы ЮРПСО вылетел вертолет Ми-8 и транспортировал пострадавшего с перевала Инструкторская щель. В течение часа туриста доставили в Сочи и передали медикам.

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