В горах Адыгеи у туриста случился инфаркт

В Адыгее 5 августа во время горного похода у 54-летнего жителя Краснодарского края случился острый инфаркт

Ночью к мужчине добрались сотрудники Адыгейского отряда МЧС, которые сообщили в Южный спасательный отряд, что пострадавшему требуется срочная госпитализация, сообщили в ЮРПСО МЧС России.

В 5:10 6 августа с базы ЮРПСО вылетел вертолет Ми-8 и транспортировал пострадавшего с перевала Инструкторская щель. В течение часа туриста доставили в Сочи и передали медикам.