В горах Адыгеи у туриста случился инфаркт
Адыгея, Краснодарский край Маша Томилина
В Адыгее 5 августа во время горного похода у 54-летнего жителя Краснодарского края случился острый инфаркт
Ночью к мужчине добрались сотрудники Адыгейского отряда МЧС, которые сообщили в Южный спасательный отряд, что пострадавшему требуется срочная госпитализация, сообщили в ЮРПСО МЧС России.
В 5:10 6 августа с базы ЮРПСО вылетел вертолет Ми-8 и транспортировал пострадавшего с перевала Инструкторская щель. В течение часа туриста доставили в Сочи и передали медикам.
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