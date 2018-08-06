На Крымском мосту установили новый рекорд суточного трафика

На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика — за сутки по нему в обе стороны проехало более 32 тыс. транспортных средств

В воскресенье, 5 августа, по мосту проехало 32 тыс. 406 автомобилей, более 19 тыс. из них — в сторону полуострова, сообщается в группе «Крымский мост» «ВКонтакте» .

С начала августа среднесуточная интенсивность движения по мосту превысила 28 тыс. машин, что на 15% выше июльского трафика, передает РИА «Новости Крым» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

Как сообщали Юга.ру, движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по мосту между Кубанью и Крымом открылось 15 мая. За час по нему проехало более 1,1 тыс. машин, а за 12 часов был побит абсолютный рекорд Керченской переправы — суммарно пролив пересекли более 14 тыс. транспортных средств.