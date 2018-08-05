В Краснодаре водитель такси устроил ДТП. Погиб один человек

В Краснодаре на улице 1-го Мая утром 5 августа произошло смертельное ДТП

«По предварительным данным, машина Datsun ехала по улице 1 Мая от 40 лет Победы в сторону Черкасской. Водитель выехал на полосы встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ», — сообщила порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Вследствие аварии погиб 20-летний водитель отечественной машины. Также пострадили двое пассажиров, которые находились в автомобилях. По факту проводят проверку, устанавливают обтоятельства случившегося.

На фотографиях из соцсетей видно, что иномарка яляется такси.