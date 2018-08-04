В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в хищении 27 млн рублей

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в краже денег с банковских карт

Ростовчанина задержали. Он работал частным IT-специалистом. Во время обыска у него дома нашли компьютер, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и сим-карты, имеющие значение для расследования уголовного дела.

По данным полиции, мужчина при использовании незаконно приобретенной базы сим-карт с электронными ключами к ним и специального программного обеспечения делал дубликаты сим-карт, подключенных к банковским картам.

С их помощью мужчина списывал деньги со счетов, проводил через транзакции и обналичивал с помощью электронного кошелька. Ущерб достиг 27 млн рублей.

Подозреваемый находится под стражей. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража), сообщает «Интерфакс».