В Чечне более 80 тыс. человек остались без света из-за грозы
Чечня Маша Волобуева
В Чечне 3 августа около 82,2 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды
Минэнерго сообщило, что в 18:59 при грозе действием дистанционной защиты отключились работающие в составе транзита линии электропередачи 110 кВ Цемзавод — Шали и 110 кВ Аргунская ТЭЦ — Шали. Без света остались жители Шалинского, Курчалоевского и Грозненскосельского районов
Ведутся восстановительные работы, сообщает РИА «Новости».
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