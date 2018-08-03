Амфитеатр парка «Краснодар» примет Международный фестиваль уличного кино

11 августа в амфитеатре парка «Краснодар» в краевой столице пройдет один из этапов Международного фестиваля уличного кино

Фестиваль уличного кино — некоммерческий проект, запущенный в 2014 году на Дальнем Востоке. В 2015 году он стал международным, в прошлом году проходил уже в 12 странах. За четыре года проект успел проехать более 40 тыс. км и собрать свыше миллиона зрителей в тысяче городов. Его организаторы — Александр Щеряков и Маргарита Цыганова стали рекордсменами Книги рекордов Гиннеса как организаторы самого длинного фестиваля-путешествия. Проект был поддержан ООН и ЮНЕСКО. В Краснодар фестиваль приедет впервые.

«Жители Краснодара смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за понравившийся фильм светом фонариков. Мы замерим уровень света и определим народного фаворита. В конце года вручим молодому автору памятную статуэтку», — рассказал Александр Щеряков.

В конкурсную программу вошли фильмы «Ой» Аллы Елисеевой, «Цугцванг» Сергея Рамза, «Я тебя вижу» Дениса Кудрявцева, «Темная ночь» Ивана Плечева, «Кругосветка» Александра Фомина, «Половинки» Байбулата Батуллина, «Суперприз» Константина Челидзе, «Взятка» Алексея Харитонова, «Успех» Валентина Сунцова.

Перед началом показа конкурсных фильмов состоится презентация музыкального клипа группы «Модель Поведения», а также выступление коллектива Zerno Jazz Crew.

Начало фестиваля в 19:00. Вход на мероприятие свободный.